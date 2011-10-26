"Укртелеком" пояснює погіршення свого фінансового стану низькими тарифами та спеців’язком

На погіршення фінансового стану і збитковість ПАТ "Укртелеком" впливають низькі тарифи і наявність філії спеціалізованого зв'язку.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

Як зазначають у звіті, компанія надає універсальні послуги зв'язку зі збитковими тарифами. Крім того, зменшення об'ємів прибутків від послуг зв'язку обумовлене скороченням об'ємів початкового трафіку по усіх напрямах відповідно до аналогічного періоду минулого року на 16,8%. У той же час, часткове зменшення прибутків від падіння трафіку компенсоване за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв'язку, яке у два етапи в 2011 році здійснила НКРЗ (з 1 травня 2011 року - 1 етап і з 1 вересня 2011 року - ІІ етап) - приріст прибутків від послуг місцевого телефонного зв'язку від підвищення тарифів за підсумками 9 місяців 2011 року склав 142 млн. грн.

У компанії також зазначили, що на її збитковість впливає невирішене питання виділення зі складу компанії філії спеціалізованого зв'язку і створення на його базі державного казенного підприємства "Укрспецзв'язок". Це, за даними компанії, дозволило б зменшити збитки за 9 місяців 2011 року на 53,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, чистий збиток «Укртелекому» за три квартали 2011 року склав понад 210,16 млн. грн. (за аналогічний період 2010 року - 62,65 млн. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - провідний оператор фіксованого зв'язку України. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку складає майже 9,9 млн. абонентів, широкосмугового Інтернету - більше 1,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги мобільного зв'язку.

Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, інші акції належать 61 098 фізичним і юридичним особам.