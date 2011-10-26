Кількість абонентів ШСД «Укртелекому» виросла на 11%

Кількість абонентів широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) компанії "Укртелеком" за 9 місяців 2011 року (порівняно з початком року) виросла на 11,2%, або на 126,9 тис., і досягла 1,26 млн.осіб.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому Держкомісією з цінних паперів і фондового ринку.

За даними компанії, в ІІІ кварталі 2011 р. розпочато розширення місткості мережі ШСД на основі технології ADSL ще на 159 тис. портів.

У той же час, кількість основних телефонних апаратів, встановлених у абонентів "Укртелекому", продовжує скорочуватися і на 1 жовтня 2011 року їх кількість складала 9,88 млн. номерів, проти 10,13 млн. на початок 2011 року.

При цьому кількість основних телефонних апаратів міського зв'язку склала 8,316 млн. од. (падіння порівняно з 1 півріччям 2011 року на 95 тис.), сільського зв'язку - 1,565 млн. од. (падіння порівняно з 1 півріччям 2011 року на 12 тис.).

Кількість абонентів мобільного зв'язку виросла порівняно з початком року на 66,2 тис. і на 1 жовтня 2011 р. складала 697,3 тис. абонентів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укртелеком" - провідний оператор фіксованого зв'язку України. Чистий збиток "Укртелекому" за три квартали 2011 року склав понад 210,16 млн. грн., загальний дохід компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності - 6005,9 млн. грн.

Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, інші акції належать 61 098 фізичним і юридичним особам.