ПЗ до травня завершить перший етап введення швидкісного руху

Перший етап програми впровадження швидкісного руху на Придніпровській залізниці буде введений до травня 2012 року, повідомляє УНІАН прес-служба ПЗ.

Згідно з повідомленням, перехід на денні потяги здійснюватиметься поступово, упродовж 2012-2013 років і не передбачатиме повної відміни нічних потягів, які збережуть на маршрутах протяжністю понад 500 кілометрів. Одночасно нічні потяги повинні будуть скоротити до мінімуму простої в пунктах обороту, щоб ефективно використовувати рухомий склад. До прикладу, передбачають, що потяг № 7980 двічі на добу обертатиметься по маршруту Дніпропетровськ-Київ, а не один раз, як сьогодні.

Згідно з повідомленням, у рамках програми швидкісного руху на нові комфортніші потяги замінять потяги рейсів № 165/166 і № 167/168 сполученням Дніпропетровськ-Київ.

Як зазначають на ПЗ, крім того, за рахунок відміни окремих зупинок потягів (таких, де за півроку сідає декілька пасажирів) і скорочення часу стоянок буде збільшена середня швидкість потягів.

Також на ПЗ планують відмінити і частину малонаселених приміських електропоїздів. "Ця відміна не буде остаточною: якщо пасажиропотік в певних напрямах ростиме, то оперативно призначатимуть нові потяги. У цих питаннях магістраль готова до співпраці з органами місцевої влади, які повинні визначитися з регіональними потребами приміських пасажирських перевезень і готовністю брати участь у пайовому придбанні нового рухомого складу для залізниці, компенсаціях проїзду пільгових пасажирів", - сказано у повідомленні.

Реформування сфери пасажирських перевезень повинне перевести їх на вищі, європейські стандарти і розв'язати проблему їх збитковості. При цьому зазначають, що "керівництво Придніпровської залізниці, наслідуючи загальний курс "Укрзалізниці", визначило своїм пріоритетом збереження трудових колективів усіх структурних підрозділів магістралі. Придніпровська залізниця спільно з відомчими профспілками розглядають варіанти працевлаштування на рідному підприємстві, а у разі необхідності - перекваліфікації тих працівників, які вивільнятимуться в процесі його реструктуризації". "Жодна людина не буде скорочена або працевлаштована без урахування її побажань, освіти і практичного досвіду", - сказано у повідомленні.