ПЗ змінює графік руху поїздів на дільниці Сімферополь-Севастополь

На Придніпровській залізниці сталися зміни у графіці руху окремих потягів у зв'язку з проведенням середнього ремонту колії на ділянці Сімферополь-Севастополь.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба ПЗ.

Зокрема, потяг № 40/39 (Севастополь-Київ) відправленням з Севастополя 24-29, 31 жовтня, 1-3 листопада вирушатиме з Сімферополя, на ділянці Севастополь-Сімферополь рух відміняється. Потяг № 40/39 (Київ-Севастополь) відправленням з Києва 23-28, 30, 31 жовтня, 1, 2 листопада курсуватиме до Сімферополя на ділянці Сімферополь-Севастополь рух відміняється.

Потяг № 18 (Севастополь-Москва) відправленням з Севастополя 31 жовтня, 1-3 листопада вирушатиме з Сімферополя, на ділянці Севастополь-Сімферополь рух відміняється. Потяг № 17 (Москва-Севастополь) відправленням з Москви 30, 31 жовтня, 1, 2 листопада курсуватиме до Сімферополя, на ділянці Сімферополь-Севастополь рух відміняється.

Як сказано у повідомленні, пасажири заздалегідь були проінформовані про ці тимчасові незручності, а також альтернативні способи дістатися до необхідних їм пунктів призначення.