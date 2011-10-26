Завтра у Львові страйкуватимуть таксисти

У Львові 27 жовтня відбудеться мітинг та попереджувальна акція протесту таксистів проти урядового варіанту проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення».

Як повідомив УНІАН один з організаторів акції, голова Асоціації вільних профспілок «Автомобіліст України» Андрій КОРЧИНСЬКИЙ, в рамках протестної акції пройде кількагодинний страйк таксистів Львова, „який після попереджувального може стати безстроковим у разі невиконання вимог перевізників”.

„Вказаним законопроектом фактично знищується існуюча схема перевезень і відміняється ліцензування. Натомість запроваджується корупційна схема видачі карток перевізникам органами місцевої влади. Ми вимагатимемо не допустити ухвалення цього урядового законопроекту”, - підкреслив А.КОРЧИНСЬКИЙ.

Він повідомив, що збір таксистів розпочнеться о 10.00 на вул. Б. Хмельницького у Львові, о 10.30 колона автомобілів таксі вирушить в центр міста за маршрутом: вул. Опришківська - М.Кривоноса – Підвальна - Винниченка.

Об 11.30 біля приміщення Львівської ОДА, куди прибуде автомобільна колона, розпочнеться мітинг перевізників.