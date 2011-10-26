У Донецьку створять робочу групу з будівництва наземного метро

У Донецьку буде створено робочу групу, яка розгляне перспективи будівництва в місті наземного метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що дана група буде створена за дорученням віце-прем`єр-міністра, міністра інфраструктури Україні Бориса КОЛЕСНИКОВА.

«Після детального ознайомлення з умовами роботи метро в Дубаї (семінару з питань проектування, будівництва, управління, та розвитку метрополітену, який відбувся в м. Дубаї (ОАЕ) - УНІАН) ми обмінялися думками. Віце-прем`єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ дав таку команду, щоб Мінтранс у тих областях, де є метро, створив робочі групи, які відпрацюють всі «за» і «проти», ефективність, експлуатаційні характеристики. Є свої труднощі в роботі наземного метро взимку, під час снігопадів», - додав мер Донецька.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО підкреслив, що рішення про будівництво наземного метро в Донецьку буде прийнято тільки на державному рівні.

Як повідомляв УНІАН, Б.КОЛЕСНИКОВ заявив, що вартість будівництва кілометра наземного метро в Україні за аналогом метрополітену в м. Дубаї (ОАЕ) буде обходитися вдвічі дешевше нинішньої вартості будівництва підземного метро.