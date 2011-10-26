«Укрзалізниця»: можливі запізнення поїздів і незручності для пасажирів

У зв`язку з прийнятим Верховною Радою України рішенням про перехід на зимовий час, графік руху поїздів «Укрзалізниці» в далекому, міжнародному і транзитному сполученні вимагає коригування, причому у стислі терміни.

У зв`язку з цим, «Укрзалізниця» рекомендує пасажирам уточнювати час відправлення поїздів на станції відправки через перехід на зимовий час, повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, вперше різниця в часі з Росією, Білоруссю і Молдовою становитиме 2 години.

Як відзначають у відомстві, це означає, що потяги з України приходитимуть на кордон з країнами СНД із запізненням на годину (пізніше), а з країн СНД – на годину раніше. Відповідно, графік руху вимагає узгодження не тільки пасажирського руху (включаючи приміське), а й вантажного в єдину систему.

Залізничники обіцяють розробити і погодити новий графік з країнами СНД до 3 грудня ц.р., хоча зазвичай на дану процедуру йде два місяці і більше.

Відповідно до повідомлення, в перехідний період можливі запізнення поїздів і незручності для пасажирів, пов`язані з часом їх відправлення із станції призначення. Особливо це стосується тих, хто взяв квитки на дати з 30 жовтня по 3 грудня на міжнародні і транзитні поїзди. Як відзначають в «Укрзалізниці», цим пасажирам краще уточнити час відправлення свого потягу на станції відправлення.

Як пояснив перший заступник начальника Головного пасажирського управління Ігор БРЕУС, пасажири з країн СНД прибуватимуть до України на годину раніше, але ті, хто їде з України до Росії чи Білорусі можуть запізнитися на пересадку, оскільки їх поїзди прибуватимуть на годину пізніше.

«Порада для пасажирів, які ще не купили квитки купувати їх після того, як буде проведено коригування графіка і відкритий продаж, особливо на поїзди міжнародного значення. До 1 грудня графік буде відкориговано і буде відкритий продаж», - сказав він.

Що стосується пасажирів, які вже придбали квитки на період з 30 жовтня по 3 грудня, то вони повинні бути дуже уважні. За даними «Укрзалізниці», потяги, які приходять з СНД, приїжджатимуть на годину раніше. Тому українські пасажири, які придбали на них квитки, можуть прибути на вокзал і виявити, що їх поїзд пішов на годину раніше. «Рекомендуємо приходити завчасу за 1-1,5 години. У квитках, які отримуватимуться після 30 жовтня, вказуватиметься час з урахуванням зимового часу і графіка на цей період. Касири можуть ручкою писати час відправлення, якщо графік на той час не буде відкоригований», - відзначають у відомстві.

За словами І.БРЕУСА, велика частина квитків на залізницях продається за три дні. «Тому до 1 грудня продаж квитків на дати після 3 грудня буде відкритий і з України, і з Росії. Питання внутрішнього графіка і продажу квитків всередині України ми плануємо вирішити вже на початку листопада», – повідомив він.

Довідка УНІАН. Російська Федерація 3 червня відмінила перехід на зимовий час. У зв`язку з цим було переглянуто і перероблено графіки руху поїздів. 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла рішення про відміну переходу на зимовий час. Це рішення викликало необхідність коригування розкладу руху потягів далекого проходження і потягів, які прямують транзитом через Україну. 18 жовтня Верховна Рада відмінила раніше ухвалене рішення про відміну переходу на зимовий час.