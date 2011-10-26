Кабмін зареєстрував у ВР законопроект щодо реорганізації «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону України "Про особливості створення Державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

Текст документа розміщений на сайті парламенту.

Законопроект розроблений Міністерством інфраструктури України на підставі Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 грудня 2006 р., і Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабміну 16 грудня 2009 р. №1390.

Як наголошується в документі, створення Товариства не вимагає попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

Товариство утворюється як Публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.

Згідно із законопроектом, метою створення Державного акціонерного товариства залізничного транспорту є підвищення ефективності діяльності підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, задоволення потреб споживачів у перевезеннях, розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень, вдосконалення системи управління залізничним транспортом шляхом розмежування господарських функцій і функцій державного управління. Це дасть змогу створити умови для розвитку конкуренції на суміжних з природною монополією ринках, зокрема шляхом формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності: вантажні перевезення; пасажирські перевезення у внутрішньому і міжнародному сполученні; пасажирські перевезення в приміському і регіональному сполученні; утримання й експлуатація інфраструктури; надання послуг локомотивної тяги; ремонт рухомого складу; будівництво і ремонт об`єктів інфраструктури; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, утримання об`єктів соціальної сфери.

Статут Товариства затверджується Кабінетом Міністрів України. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів.

Повноваження єдиного акціонера Товариства здійснюються федеральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму й інфраструктури. Товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України і підприємств залізничного транспорту.

Згідно із законопроектом, одночасно з ухваленням рішення про створення Товариства КМУ формує комісію з його створення, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів, Мінінфраструктури, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, які діють у галузі.

Комісія в чотиримісячний термін з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму й інфраструктури для затвердження в місячний термін зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту товариства для подання КМУ.

До статутного капіталу Товариства вносяться: майно залізничного транспорту загального користування; 100% акцій акціонерних товариств, які проводять ремонт тягового рухомого складу і виготовляють залізобетонні конструкції та шпали; акції (частки, паї), які належать державі в статутному (складочному) капіталі господарських товариств, утворених за участю підприємств залізничного транспорту та ін.

Як відзначають розробники проекту, реалізація документа дасть змогу створити вертикально інтегровану структуру, здатну ефективно функціонувати в умовах загострення міжнародної технологічної конкуренції, підвищити ефективність функціонування галузі і, як наслідок, приведе до підвищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг.

При цьому законопроектом пропонується внести ряд змін до нормативних актів, зокрема, виключити з переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, ряд вагоноремонтних заводів і ін.

Нагадаємо, 16 грудня 2009 р. уряд схвалив проект постанови про затвердження Держпрограми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки. Відповідно до проекту, Державна програма реформування залізничного транспорту до 2015 р. здійснюватиметься в три етапи.