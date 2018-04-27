Вагончик рушить… Як не залишитися на пероні з 30 жовтня до 3 листопада

Парламентська біганина з відміною переходу на зимовий час спочатку в Росії, потім в Україні (наприкінці вересня), і знову через місяць відміна цього ж рішення неабияк ускладнила життя залізничникам і пасажирам. Перші в авральному порядку переписують графік (до речі, вже утретє), другі роздратовані непорозуміннями з відправленням поїздів.

Страждають пасажири

18 жовтня Верховна Рада України відмінила раніше прийняту постанову про відміну переходу на зимовий час. У результаті, фактично впершее, різниця у часі між РФ, Білорусією, Молдовою і Україною складе 2 години. Для міжнародних пасажирів це означає, що після 30 жовтня потяги з України в країни СНД приходитимуть на годину пізніше, а з країн СНД в Україну - на годину раніше.

Розробка нового графіку потягів, особливо міжнародних, - для залізничної адміністрації будь-якої країни - копітка робота не одного місяця. Після відміни переходу на зимовий час в РФ 3 червня залізничники скоректували графік. Потім нова корекція після відміни зимового часу в Україні 20 вересня. І ось вже третя відміна 18 жовтня, причому різниця у часі безпрецедентно велика. У результаті численних накладок "дочка" РЗ - "Федеральна пасажирська компанія" на прохання "Укрзалізниці" тимчасово призупинила продаж квитків на потяги в Україну після 3 грудня. Заборона також стосується транзитних потягів, які слідують через нашу територію. Адже попередній продаж квитків починається за 45 діб і залізниці двох країн повинні погоджувати графік. Чи замислювалися депутати, яку плутанину можуть спричинити їх необдумані рішення?..

"Порада для пасажирів, які ще не купили квитки, купувати їх після коригування графіка і відкриття продажів, особливо на потяги міжнародного сполучення, - пояснює перший заступник начальника Головного пасажирського управління УЗ Ігор Бреус. - Новий графік буде відкоригований до 1 грудня. Питання внутрішнього графіка і продажу квитків усередині України ми плануємо вирішити вже на початку листопада", - запевнив він.

Що стосується пасажирів, які вже придбали квитки на період з 30 жовтня по 3 грудня, за словами І.Бреуса, "тут є проблема". Потяги з країн СНД прибуватимуть на годину раніше, тому українські пасажири, приїхавши на вокзал, можуть виявити, що їх потяг вже пішов. "Рекомендуємо уточнювати час відправки потягу на станції і приходити завчасно - за 1-1,5 години. У квитках, які отримуватимуть після 30 жовтня, вказуватиметься час з урахуванням графіка на цей період. Касири можуть ручкою написати час відправлення, якщо графік на той час не буде відкоригований. Велика частина квитків у нас продається за три дні, тому продаж квитків на дати після 3 грудня буде відкритий і з України, і з Росії до 1 грудня" - уточнив заступник начальника пасажирського главку УЗ.

...і залізничники

Ціна питання переходу на зимовий час для залізничників теж не мала. Їм ще належить перевести 24 потяги московського напрямку, "вписати" внутрішні далекі і приміські потяги київського залізничного вузла, міську електричку. "Усе це потрібно пов'язати єдиним графіком, передбачити, щоб було зручно пасажирам, щоб вистачало рухомого складу, підв'язувалися локомотивні бригади" - розповів УНІАН перший заступник начальника головного управління перевезень "Укрзалізниці" Євген Кучеренко.

За його словами, над новим розкладом зараз в авральному порядку працюють 80 графістів, також задіяні локомотивщики, центральний апарат УЗ, регіональних доріг і дирекцій. Графік розробляється в автоматичному режимі і на стадії проекту проходить узгодження з залізничними адміністраціями інших держав.

В "Укрзалізниці" також підкреслили, що, починаючи з 3 грудня, і внутрішні, і міжнародні потяги вирушатимуть згідно з відкоригованим графіком.

Оксана Вітер (УНІАН)