Працівникам «Київпастрансу» виплатили заборгованість із зарплати - КМДА

Праціники комунального підприємства "Київпастранс" отримали зарплату за серпень та вересень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, проблема розв'язана за рахунок отриманої субвенції з державного бюджету на компенсацію пільгового проїзду у розмірі 40 млн. грн., яку виділив уряд за ініціативою голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Так, 26 жовтня комунальне підприємство "Київпастранс" повністю погасило заборгованість з виплати зарплати працівникам за серпень 2011 року. Також виплачено 98% зарплат за вересень, залишок заробітної плати виплатять упродовж подальших двох робочих днів.