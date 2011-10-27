«Укрзалізниця» розробила програму фарбування вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України розробила програму поступового переходу на фарбування пасажирських вагонів тільки двокомпонентними фарбами у 2012 році. Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, переваги у такому фарбуванні - якісніше покриття, довший термін експлуатації, зменшення періодичності фарбування вагонів і витрат на це.

На сьогодні в пасажирському господарстві "Укрзалізниці" фарбування виконують під час планових ремонтів згідно з вимогами Правил ремонту емаллю (ПФ-115) і двокомпонентною фарбою. Фарбування емаллю ПФ-115 проводять під час деповського і капітального ремонтів (КР-1) без попереднього очищення кузова від старої фарби до металу по шару старої фарби. Двокомпонентна емаль використовується після очищення кузова до металу, проведення зварювальних робіт, шпаклівки і грунтовки поверхні під час виконання капітально-відновних ремонтів (у об'ємі капремонт КР-2).

Згідно з повідомленням, у 2012 році у планах залізниці - проводити фарбування двокомпонентною фарбою усіх вагонів під час виконання капітального ремонту об'єму КР-2 і максимально можливої кількості пасажирських вагонів під час проведення капітального ремонту об'єму КР-1. При цьому, для забезпечення терміну служби цього покриття не менше 5 років, фарбування кузова треба робити після очищення поверхні кузова до металу від попередньої фарби.

За даними відомства, термін експлуатації фарб складає: ПФ-115 - до 2 років, двокомпонентної емалі в середньому 5-7 років. Середня вартість фарбування пасажирського вагону фарбою ПФ-115 складає 15-17 тис. грн., при фарбуванні двокомпонентною емаллю - 27-29 тис. грн.