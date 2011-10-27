Миколаївський порт за 9 місяців збільшив вантажопереробку на 17,8%

Упродовж січня-вересня 2011 року Миколаївський морський торговий порт (ММТП) переробив понад 6 млн. тонн вантажів, що на 17,8% перевищує аналогічний показник 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців 2011 року прибуток порту порівняно з січнем-вереснем минулого року виріс на 4 млн. грн. - до 53 млн. грн.

Миколаївський порт і стівідорні компанії перерахували до бюджетів усіх рівнів податки у розмірі 150 млн. грн. - на 10 млн. грн. більше від торішнього показника.

Нагадаємо, основні вантажі, які переробляє Миколаївський порт, це метали, лісоматеріали, руда, вугілля, чавун, зерно, хімічні вантажі, нафта і нафтопродукти.

Довідка УНІАН. Миколаївський морський торговий порт (заснований у 1789 р.) сполучений з морем Бузько-Дніпровсько-Лиманським каналом. Прохід по каналу можуть здійснювати судна завдовжки до 215 м і осіданням до 10,3 м. Територія порту - 97,3 га; акваторія порту - 342 га; загальна протяжність причалів порту – 2420 м; (у т.ч. 242,2 м – в Очакові). Допустима осадка біля причалів – 10,3 м (у прісній воді); довжина залізничного полотна – 27 км; кількість причалів – 15.