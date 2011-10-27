ПЗ за три квартали збільшила чистий прибуток у 1,5 разу

ДП "Придніпровська залізниця" за три квартали 2011 р. збільшила чистий прибуток у 1,5 разу - з 46,6 до 71,99 млн. грн. Про це повідомляють на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дохід ПЗ за звітний період склав 7 млрд. 716,7 млн. грн., що на 12% більше, ніж за попередній період (6 млрд. 889 млн. грн.). Чистий дохід склав 6 млрд. 509,5 тис. грн. (проти 5 млрд. 550,5 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, ДП "Придніпровська залізниця" за I півріччя 2011 р. збільшило чистий прибуток до I півріччя 2010 р. на 35,8%, або 9,768 млн. грн. - до 37,050 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП "Придніпровська залізниця" щорічно перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і 90 млн. пасажирів.

Експлуатаційна мережа колій ПЗ складає понад 3200 км, це близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, понад 50% прокату чорних металів.

ПЗ входить в міжнародний транспортний коридор Європа-Азія.

Статутний фонд ПЗ - 3 млрд. 334 млн. 371 тис. грн.