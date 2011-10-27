ОЗ збільшила чистий прибуток майже у 1,5 разу

ДП "Одеська залізниця" за підсумками 3-го кварталу отримала 133,2 млн. грн. чистого прибутку, що майже у 1,5 разу більше, ніж за попередній період 2010 р. (90,1 млн. грн.).

Про це повідомляють на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дохід залізниці склав 6 млрд. 728,3 млн. грн. проти 5 млрд. 635,3 млн. грн. за аналогічний період 2010 р., чистий дохід - 6 млрд. 280,1 млн. грн. проти 5 млрд. 198 млн. грн.

Нагадаємо, Одеська залізниця у 1-му півріччі збільшила чистий прибуток у 3,5 разу - з 21,76 до 76,04 млн. грн.

Довідка УНІАН. СФ ОЗ - 2 млрд. 562 млн. 459 тис. грн.

Одеська залізниця обслуговує південно-західні області України. Пролягає по території шести областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької.

На ОЗ доводиться близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України. У регіоні Одеської залізниці розташовані великі морські і річкові порти, що забезпечує високе транспортне навантаження.