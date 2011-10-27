Київська мерія планує створити у центрі столиці бізнес ІТ-інкубатор

Київська міська державна адміністрація планує створити бізнес ІТ-інкубатор.

Про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО під час круглого столу "Made in Kiev: Пріоритети інноваційного розвитку 2012", організованого спільно з конкурсом "Інноваційний прорив", повідомили УНІАН в прес-службі КМДА.

За його словами, бізнес ІТ-інкубатор планують на території вагонного депо Київ-Пасажирський, а саме депо планують перенести на територію між Жулянським мостовим переходом і м. Вишневе.

Р. КРАМАРЕНКО зазначив, що місто підтримує ідею винесення промислової зони з центру і будівництво на її місці сучасного технопарку поряд з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка і Київським національним технічним університетом "КПІ".

"Перенесення цього депо ще за радянських часів планувалося на територію між Жулянським мостовим переходом і м. Вишневе. Місце, на якому зараз розташовано депо, ідеальне для технопарку. Це центр міста, поруч розташовані великі університети, гуртожитки" - пояснив він.

Р. КРАМАРЕНКО сказав, що високий рівень наукової і освітньої бази в Києві сформували багато фахівців, які вже сьогодні помітно впливають на світову ІТ-індустрію.

***Зараз земельна ділянка, на якій розміщене вагонне депо, перебуває у власності "Укрзалізниці".