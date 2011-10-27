ПЗЗ за 9 місяців збільшила чистий прибуток в 1,4 разу

Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця" за 3 квартали 2011 р. отримала 114,9 млн. грн. чистого прибутку проти 81 млн. грн. за аналогічний період минулого року, що в 1,4 разу більше.

Відповідні дані розміщені на сайті Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дохід ПЗЗ склав 7 млрд. 637,6 млн. грн. проти 6 млрд. 375,4 млн. грн., чистий дохід - 6 млрд. 959,4 млн. грн. проти 5 млрд. 735,3 млн. грн.

Нагадаємо, ПЗЗ у 1-му півріччі збільшила чистий прибуток у 2 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 р. - з 15,2 до 30,28 млн. грн.

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" є у веденні залізниці.

Південно-західна залізниця займає друге місце за об'ємом перевезень серед шести залізниць України. У загальному об'ємі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.

СФ ПЗЗ - 2 млрд. 764 млн. 754 тис. грн.

ПЗЗ за підсумками 2010 року збільшила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2009 роком - з 35,148 до 87,612 млн. грн.