Київрада ліквідувала паркувальні комунальні підприємства у районах

Депутати Київради прийняли рішення "Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів" з метою закріплення їх майна за комунальним підприємством "Київтранспарксервіс".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У десятиденний термін райони створять ліквідаційні комісії і закріплять за КП "Київтранспарксервіс" майно підприємств, які залишилися після процедури ліквідації.

За даними КМДА, таке рішення було викликане необхідністю оптимізувати структуру і навести лад в районах, адже сьогодні ряд парковок і нічних стоянок працює нелегально і не здійснює відрахувань до міського бюджету.

Так, згідно з рішенням, ліквідувати мають вісім підприємств - у Голосіївському, Деснянському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському і Подільському районах.