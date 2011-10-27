ДЗ за 9 місяців знизила чистий прибуток майже у 2 рази

ДП "Донецька залізниця" за 9 місяців 2011 р. отримала 42 млн. 124 тис. грн. чистого прибутку проти 81 млн. 167 тис. грн. за аналогічний період 2010 р., що майже у 2 рази менше.

Про це повідомляють на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з даними, чистий дохід від реалізації продукції склав 6 млрд. 403,6 млн. грн. (проти 5 млрд. 590,6 млн. грн.), у тому числі реалізація послуг з вантажних перевезень - 5 млрд. 378,2 млн. грн., реалізація послуг з пасажирських перевезень - 425,4 млн. грн. реалізація послуг допоміжного виробництва - 600 млн. грн.

Нагадаємо, Донецька залізниця у 1-му півріччі 2011 року знизила чистий прибуток у 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2010 р. - з 48,6 до 15,12 млн. грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

СФ ДЗ - 3 млрд. 300 млн. 458 тис. грн.