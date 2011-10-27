Житомирське трамвайно-тролейбусне управління візьме кредит

КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" (ТТУ) візьме кредит в 11 млн. грн. під заставу майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив сьогодні мер Житомира Володимир ДЕБОЙ, коментуючи відповідне рішення сесії Житомирської міської ради від 24 жовтня.

За його словами, "ТТУ отримало дозвіл на відкриття кредитної лінії в сумі 11 млн. грн. в установі банку, який запропонує найбільш вигідні умови кредитування".

10,6 млн. грн. з цих коштів будуть спрямовані на погашення старої заборгованості шляхом випуску нових позик, і 0,4 млн. грн. - на поповнення обігових коштів підприємства.

Таким чином, шляхом перекредитування ТТУ матиме можливість знизити процентну ставку з 26% до 17-18%. А це, у свою чергу, допоможе йому щомісячно економити до 50 тис. грн.

Передбачають, що в заставу буде переданий: головний виробничий корпус, загальною площею 6965 кв.м, балансовою вартістю 2,65 млн. грн.; будівля мийки, загальною площею 1631,8 кв.м, балансовою вартістю 397 тис. грн.; спортзал, площею майже 500 кв.м, балансова вартість 101,7 тис. грн.; адміністративно-побутовий корпус, площею 3134 кв.м, вартістю 775,4 тис. грн.