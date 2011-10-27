На Закарпатті в ДТП постраждали шестеро молодих людей

ДТП, в якій отримали численні травми шестеро молодих людей, трапилася в Тячівському районі Закарпатської області. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в УДАІ УМВС України в Закарпатській області.

Пригода сталася сьогодні вночі, близько 00.30, у смт Дубове Тячівського району.

Як повідомляють в УДАІ, 19-річний водій автомобіля марки «Ауді-80» не впорався з керуванням транспортного засобу та виїхав на ліве узбіччя, де допустив зіткнення з металевою опорою лінії електропередачі. В результаті зіткнення автомобіль перекинувся на дах.

У салоні «Ауді», яка перекинулася, перебували, крім водія, п’ятеро молодих людей у віці 17-20 років.

У результаті ДТП водій отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом лівої ключиці.

У пасажирів авто також зафіксовані травми різної важкості: струс головного мозку, численні перелом.

Усіх постраждалих госпіталізували до Тячівської центральної районної лікарні.

За інформацією УДАІ, у водія відібрано кров на аналіз щодо наявності алкоголю. Автомобіль доставлено на штрафмайданчик.