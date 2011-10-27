30 жовтня УЗ на годину припинить роботу автоматизованих систем роботи з клієнтами

30 жовтня з 4 години за літнім часом до 4 години за зимовим часом доступ до автоматизованих систем «Укрзалізниці», таких як АС «Клієнт», АС МЕСПЛАН та АС «Обіг вантажовідправників» буде припинено у зв`язку з роботами з переведенням автоматизованих технологічних систем залізничного транспорту на зимовий час.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Нагадаємо, у зв`язку з прийнятим Верховною Радою України рішенням про перехід на зимовий час графік руху потягів «Укрзалізниці» в далекому, міжнародному і транзитному сполученні потребує коригування в стислі терміни.

У зв`язку з цим «Укрзалізниця» рекомендує пасажирам уточнювати час відправлення потягів на станції відправлення через перехід на зимовий час, повідомляє прес-служба відомства.

Вперше різниця в часі з Росією, Білоруссю і Молдовою становитиме 2 години.

Потяги з України прибуватимуть на кордон з країнами СНД із запізненням на годину пізніше, а з країн СНД – на годину раніше. Відповідно, графік руху потребує узгодження не тільки пасажирського руху (включаючи приміський), а й вантажного в єдину систему.

Залізничники обіцяють розробити і погодити новий графік з країнами СНД до 3 грудня п.р. З 30 жовтня по 3 грудня пасажирам, які придбали квитки на міжнародні і транзитні потяги рекомендується уточнювати час відправлення свого потягу на станції відправлення.