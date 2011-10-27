Турецька авіакомпанія Onur Air розпочинає виконувати регулярні рейси Одеса-Стамбул

Найбільша приватна турецька авіакомпанія Onur Air з 31 жовтня розпочинає виконання регулярних рейсів за маршрутом Одеса-Стамбул.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту "Одеса".

Перельоти здійснюватимуться тричі на тиждень - щопонеділка, середи і п`ятниці на літаку А320.

Виліт із Стамбула об 11:40, прибуття в Одесу о 13:10. Відправлення з Одеси о 14:10, повернення до Стамбула – о 15:40.

Презентація першого рейсу за маршрутом Одеса-Стамбул відбудеться 31 жовтня о 15:00 у конференц-залі Одеського аеропорту.

У прес-службі аеропорту нагадали, що Onur Air була створена в 1992 році, виконує регулярні і чартерні рейси в багато міст Європи. Є членом IATA, першою і єдиною авіакомпанією, що одержала EN9110: 2005 - сертифікат стандартизації якості в Туреччині.

Авіаперевізник оперує флотом з 33 літаків Airbus різних моделей. Базується в міжнародному аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі.