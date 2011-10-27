В Одесі влада підвищила вартість проїзду в електротранспорті й зробила платним фунікулер

В Одесі вартість проїзду в трамваях і тролейбусах з 1 листопада становитиме 1 грн. 50 коп. - на 25 коп. більше, ніж у цьому місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив сьогодні Одеський міськвиконком, погодившись з обгрунтуванням директора комунального підприємства «Одесміськелектротранс» Дмитра ПОЛУНІНА, що підвищення вартості проїзду покращить фінансовий стан цього підприємства, що зазнає збитків від пасажироперевезень.

«Щоб покрити собівартість послуг, що надаються, - зазначив Д.ПОЛУНІН, - квиток за проїзд має коштувати значно дорожче – до 5 грн.».

Крім того, рішенням міськвиконкому з 1 листопада введена 2-гривнєва оплата за проїзд у фунікулері, що курсує вздовж знаменитих Потьомкінських сходів. Досі проїзд був безплатним.

Як повідомлялося, з 1 липня цього року рішенням міськвиконкому ціна за проїзд в міському електротранспорті Одеси була підвищена з 1 грн. до 1 грн. 25 коп.