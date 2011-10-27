Залізниці України планують розмістити трирічні облігації на 1,8 млрд. грн.

Залізниці України планують розмістити трирічні облігації з щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму в 1,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Спарта капітал", яка виступає андеррайтером випуску.

Ставка прибутковості за паперами становить 14,5% річних.

Розмістити облігації планується в четвертому кварталі цього року.

При цьому в компанії не уточнили, які саме підприємства, що входять до складу залізниць України, планують розміщувати облігації.

Нагадаємо, органом управління залізничним транспортом загального користування є Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), яка була створена в грудні 1991 р. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.