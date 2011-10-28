ПЗ скасовує ряд поїздів дальнього й приміського сполучення через низький пасажиропотік

Придніпровська залізниця скасовує з 30 жовтня - 1 листопада ряд поїздів дальнього й приміського сполучення через низький пасажиропотік.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

Зокрема, з 30 жовтня 2011 р. скасовується поїзд №147/148 Сімферополь-Чернігів, збитки від курсування якого з червня по жовтень ц.р. становили понад 7,3 млн. грн, а середня заповнюваність пасажирами не перевищувала 63%.

З цієї ж причини скасовуються й причіпні вагони Дніпропетровськ-Варшава, Берлін, Владивосток, Астана, Уфа, Кривий Ріг-Феодосія, Одеса, Санкт-Петербург, Сімферополь-Калінінград, Камиш Зоря.

З листопада заплановано скасувати зупинки поїзда підвищеного комфорту № 803/804 сполученням Дніпропетровськ–Харків на станціях Варварівка, Самойлівка, Мерефа, Краснопавлівка й Лихачове. Це рішення ухвалено через низький пасажиропотік, а також з метою створення альтернативи автотранспорту шляхом прискорення руху цього поїзда між Дніпропетровськом і Харковом.

Із 1 листопада заплановано скасувати поїзди №6407/6404 сполученням Дніпропетровськ-Южний – Кривий Ріг-Головний, оскільки їх заповнюваність не перевищує 30% при тому, що збитки дороги на кожне відправлення становлять близько 4,3 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, загальні збитки Придніпровської залізниці від пасажирських перевезень за 9 місяців 2011 р. становили 515,3 млн. грн, зокрема в приміському сполученні -338,4 млн. грн.