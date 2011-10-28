ПЗ за 9 місяців відремонтувала 374 км колії на суму 187,7 млн. грн.

Придніпровська залізниця за 9 місяців 2011 р. відремонтувала 374 км колії на суму 187,67 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

З них капітально відремонтовано 135,8 км колії на суму 166,04 млн. грн.

Середній ремонт виконаний на 80,5 км колії на суму 16,1 млн. грн., комплексно-оздоровчий ремонт - 158 км колії на суму 5,53 млн. грн.

За вказаний період магістраль модернізувала 60 комплектів стрілочних переводів на суму 29,9 млн. грн., 87 комплектів піддали середньому ремонту вартістю понад 17 млн. грн. Також замінені новими рейками 4 км колії на суму 5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 227 млн. тонн вантажів та 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна мережа шляху Придніпровської залізниці складає більше 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Магістраль відправляє на внутрішній і зовнішній ринки 85% залізорудної сировини, більше 50% прокату чорних металів. Придніпровська залізниця входить до міжнародного транспортного коридору Європа-Азія. Статутний фонд ПЗ - 3 млрд. 334 млн. 371 тис. грн.