Будівлю старого аеропорту Донецька буде демонтовано – Колесніков

Москва. Будівлю старого аеропорту Донецька буде демонтовано, сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Для музею він замолодий, з 1974 року… Старий аеропорт у Донецьку історичної цінності не становить, тому, очевидно, його буде з часом демонтовано», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він наголосив, що роботи з будівництва нового аеропорту в грудні буде завершено. За його словами, після встановлення устаткування з 25 березня 2012 року аеропорт почне роботу.

«З останньої неділі березня буде новий, абсолютно новий аеропорт», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, у донецькому аеропорту 26 липня 2011 року була введена в експлуатацію нова сучасна злітно-посадкова смуга. Новий термінал міжнародного аеропорту планується збудувати до 28 грудня нинішнього року. Для польотів авіакомпаній термінал мають намір відкрити в березні 2012 року.

Проект реконструкції КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» передбачає будівництво нової сучасної злітно-посадкової смуги, аеродромно-диспетчерської вежі, перонів, а також будівництво нового терміналу й реконструкцію старого. Комплекс нового терміналу буде оснащений естакадою, багаторівневим паркінгом і автостанцією.

Пропускна спроможність нового терміналу – понад 3 млн. пасажирів на рік. Загальна його площа – 58 тисяч квадратних метрів, площа залів очікування – 18 тис. Кв.м, площа під комерційні об`єкти – 10 тис. кв.м.