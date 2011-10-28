Кабмін створив Морську пошуково-рятувальну службу

Кабінет Міністрів України створив Морську пошуково-рятувальну службу - єдине підприємство, на яке покладено всі функції із забезпечення пошуку і порятунку на морі.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідне рішення схвалене постановою КМУ №1544 від 20 жовтня 2011 року.

Як відзначають у відомстві, досі функції із забезпечення пошуку і порятунку на морі виконувалися різними підприємствами, які належать до сфери управління Мінінфраструктури. Така розрізненість призводила до відсутності єдиної політики, достатніх обсягів фінансування, неможливості здійснювати якісне управління і забезпечувати ефективне функціонування системи пошуку і рятування на морі. Таким чином, новостворена Морська пошуково-рятувальна служба стане єдиним підприємством, на яке покладаються всі функції із забезпечення пошуку й рятування на морі.

Основне завдання служби - організаційно-технічне забезпечення стійкого функціонування і подальшого розвитку національної системи пошуку і порятунку в морському пошуково-рятувальному районі України. Площа останнього становить близько 137 тис. 258 квадратних кілометрів - це близько 1/3 всієї площі території держави.

Служба створюється у формі казенного підприємства, належатиме до сфери управління Мінінфраструктури і утримуватиметься за рахунок перерозподілу надходжень від портових зборів, зокрема, корабельного збору.

Згідно з повідомленням, функціонування в Україні Морської пошуково-рятувальної служби значно підвищить ефективність проведення операцій з постійного несення аварійно-рятувальної готовності для надання допомоги людям і об`єктам, які зазнали лиха на морі; пошуку і порятунку людей, наданню їм першої невідкладної допомоги та евакуації на берег тощо.

Довідка УНІАН. Україна є стороною Міжнародної конвенції про пошук і порятунок на морі 1979 року, Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, Угоди про співпрацю причорноморських держав з пошуку і порятунку на Чорному морі 1998 року. Відповідно до взятих на себе міжнародних зобов`язань, Україна повинна в повному обсягу забезпечувати відповідні заходи у своєму пошуково-рятувальному районі.