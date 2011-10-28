Начальником Одеського порту призначений Васьков

Керівником Одеського морського торгового порту призначений Юрій ВАСЬКОВ.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідний наказ від 27 жовтня 2011 р. № 186-О підписав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЄСНІКОВ.

Згідно з наказом, Ю.ВАСЬКОВ призначений начальником порту з 27 жовтня 2011 року на умовах контракту.

Нагадаємо, Микола ПАВЛЮК, який раніше обіймав посаду начальника підприємства, звільнений за власним бажанням. Відповідним наказом порту з 7 жовтня поточного року М.ПАВЛЮК обійняв посаду Почесного президента Одеського порту.

Довідка УНІАН. Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-азовського бассейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 метрів, осіданням до 11,5 метрів. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн. тонн сухих та 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.