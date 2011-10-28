Кабмін доручив створити територіальні органи «Укрморрічінспекції»

Кабінет міністрів України видав розпорядження № 1023-р від 20 жовтня 2011 року "Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції з безпеки на морському і річковому транспорті".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Згідно з розпорядженням, в Україні буде створено дев'ять територіальних органів "Укрморрічінспекції": чотири міжрегіональні відділи - Дніпропетровський, Київський, Львівський і Миколаївський; три міжрегіональні сектори - Ізмаїльський, Маріупольський, Харківський; два міжрегіональні управління - Одеське і Севастопольське.

Вказані органи утворюватимуться і функціонуватимуть як структурні підрозділи апарату Інспекції.

Нагадаємо, Державна інспекція України з безпеки на морському і річковому транспорті утворена Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 370/2011 "Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" шляхом реорганізації Державної служби морського і річкового транспорту України.

Основними завданнями "Укрморрічінспекції" є реалізація державної політики у сфері безпеки на водному транспорті, внесення пропозицій з її формування, здійснення державного нагляду і контролю за її дотриманням, а також надання адміністративних послуг у сфері морського і річкового транспорту.