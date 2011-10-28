Янукович: держзамовлення для Львівського автобусного заводу буде збільшено

Державне замовлення для Львівського автобусного заводу буде збільшено.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час відвідування ТОВ "ЛАЗ".

"На 60-70% завод працює на український ринок. Це вже непогано. Але треба думати і удосконалювати роботу в цьому напрямку. Замовлення не мають бути менші, ніж зараз", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

"Дуже важливо, щоб ми мали перспективу. Ми зараз працюємо над тим, щоб підняти рівень замовлення, збільшити асортимент продукції. Щоб продукція була конкурентоздатною і за ціною, і за якістю", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що раніше держзамовлення для ЛАЗу складало близько 20%, але останнім часом цей показник росте. "Ми йдемо в правильному напрямку" - сказав Президент.

Під час відвідування ЛАЗу він ознайомився з процесом виробництва і оглянув зразки продукції заводу, зокрема автомобілі "Швидкої допомоги" - спільну розробку ЛАЗу і Renault.

В. ЯНУКОВИЧ сказав, що ці сучасні автомобілі "Швидка допомога", які ЛАЗ виготовляє для міст, котрі прийматимуть матчі Євро-2012, після завершення чемпіонату можуть активно використовуватися для надання невідкладної допомоги на селі.

*** У березні 2010 року уряд і ЛАЗ уклали меморандум про постачання автобусів і тролейбусів для чотирьох українських міст, які прийматимуть Євро-2012 - йдеться про 1,5 тис. автобусів і 500 тролейбусів. Загальна вартість замовлення - близько 3,5 млрд грн.

За 9 місяців 2011 року випуск автобусів і тролейбусів на заводі збільшився в 2,3 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року. ЛАЗ не має боргів з виплати зарплати.

Сьогодні на підприємстві працює понад 1200 робітників.

Холдинг ЛАЗ і Renault Україна започаткували перший етап спільного проекту - переобладнання автомобілів Renault Master в автомобілі "Швидка допомога" і їх випуск на виробничих потужностях ТОВ "ЛАЗ" для потреб міст, які приймають Євро-2012. До кінця року кожне місто отримає по 25 таких автомобілів - їх планують закупити за державні і приватні кошти.