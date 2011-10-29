Донецьк до Євро-2012 закупив 53 нових тролейбуси

Донецьк у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року закупив 53 нових тролейбуси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив журналістам після сесії Донецької міськради.

У п`ятницю на сесії міськради було прийняте рішення "Про внесення змін у програму щодо поліпшення якості транспортного обслуговування пасажирів на маршрутах міста Донецька на 2011 рік".

«Йдеться про введення в експлуатацію нового рухомого складу, який ми одержали під Євро-2012 в кількості 53 нових тролейбусів. Вони виходять поступово на лінію. Протягом листопада весь одержаний транспорт працюватиме», - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.