Донецьк до Євро-2012 закупив 53 нових тролейбуси
11:43, 29 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Донецьк у рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року закупив 53 нових тролейбуси.
Як передає кореспондент УНІАН, про це донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив журналістам після сесії Донецької міськради.
У п`ятницю на сесії міськради було прийняте рішення "Про внесення змін у програму щодо поліпшення якості транспортного обслуговування пасажирів на маршрутах міста Донецька на 2011 рік".
«Йдеться про введення в експлуатацію нового рухомого складу, який ми одержали під Євро-2012 в кількості 53 нових тролейбусів. Вони виходять поступово на лінію. Протягом листопада весь одержаний транспорт працюватиме», - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.
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