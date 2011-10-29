Україна 30 жовтня перейде на “зимовий час”

30 жовтня о 04.00 за київським часом в Україні відміняється дія “літнього часу” переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це нагадує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики в повідомленні, переданому УНІАН.

Перехід на “зимовий час” в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», зазначають у Держспоживстандарті.

Як повідомляв УНІАН, уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у більш як 110 країнах світу.