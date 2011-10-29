У Китаї внаслідок аварії вантажівки загинула 21 людина

У Китаї вантажівка, що перевозила будівельників залізниці, перекинулася, 21 чоловік загинув, семеро дістали поранення, повідомляють місцеві ЗМІ. ДТП сталося в провінції Ганьсу на півночі Китаю, зазначає російська служба Бі-Бі-Сі. Кількість жертв може зрости, оскільки точно не відомо, скільки чоловік знаходилося у вантажівці на момент аварії. Причина ДТП з`ясовується.

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