У Києві затримано 18-річного хлопця, підозрюваного у підпалі п’яти автомобілів
14:50, 29 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Вчора вранці у Печерському районі Києва на місці скоєння злочину було затримано 18-річного хлопця, підозрюваного у підпалі п’яти приватних автомобілів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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