У Києві затримано 18-річного хлопця, підозрюваного у підпалі п’яти автомобілів

Вчора вранці у Печерському районі Києва на місці скоєння злочину було затримано 18-річного хлопця, підозрюваного у підпалі п’яти приватних автомобілів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).