«Укрзалізниця» відмінить 23 поїзда, які не користуються попитом у пасажирів

За результатами аудиту залізничники провели удосконалення графіку руху потягів, внаслідок чого скоротили або змінили періодичність курсування потягів, які їздять напівпорожніми.

Як повідомила УНІАН прес-служба "Укрзалізниці", зокрема до кінця 2011 року передбачено відмінити 23 потяги і змінити періодичність курсування 13 потягів.

Згідно з повідомленням, на тих напрямах, де спостерігається стійкий попит на перевезення, будуть введені нові маршрути, додані додаткові вагони.

Як зазначають у відомстві, повний аудит пасажиропотоку, який вповні відображає заповненість кожного потягу, кількість пасажирів, що здійснюють посадку-висадку на конкретній зупинці, та ін. був здійснений на основі спеціальної автоматизованої системи аналізу.

"Перегляд системи маршрутів пасажирських перевезень назрів давно. І ще раз упевнитися в цьому допомогла комп'ютерна система аналізу пасажиропотоку, яку ми ввели в експлуатацію з травня 2011 року. Завдяки аналізу стало наочно видно, які потяги курсують порожніми, використовуються як приміські, де, навпаки, бракує вагонів і тому подібне. Такий повний аналіз пересування пасажирів робиться уперше за 20 років, і він повинен допомогти нам побачити "вузькі" місця і поліпшити економіку пасажирських перевезень" - зазначив генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир КОЗАК.

Як сказав начальник Головного пасажирського управління "Укрзалізниці" Олександр ІВАНЬКО, графік і маршрути руху потягів дальнього сполучення не переглядалися з часів СРСР, тому давно не відповідають реальним транспортним потребам пасажирів і вимогам за швидкістю і комфортністю перевезень. "Час не стоїть на місці, світ постійно змінюється, і ми маємо бути адекватними цим змінам. Сьогодні є нові маршрути слідування, способи пересування пасажирів за рахунок більшої популяризації авто- і авіатранспорту, і залізничний транспорт також повинен пристосовуватися до цих змін і розробляти нові схеми організації перевезення пасажирів" - сказав він.

Як зазначають в "Укрзалізниці", потяги далекого сполучення у більшості випадків не використовуються пасажирами за прямим призначенням. Зокрема, пасажири користуються поїздами далекого сполучення як приміськими. Також курсує багато потягів, де кількість пасажирів, які подорожують від початкової до кінцевої станції, менше 10%.

О.ІВАНЬКО підкреслив, що скорочувалися тільки ті потяги, які не затребувані пасажирами. Наприклад, потяг № 125/126 Дебальцево - Хмельницький курсує щодня у складі 14 пасажирських вагонів. За 9 місяців у цьому потягу було запропоновано 184 740 місць, з них всього 6 287 (4%) пасажирів скористалися повним маршрутом, тобто, від Дебальцево до Хмельницького.

За 9 місяців поточного року ДЗ витратила на експлуатацію цього потягу 56,7 млн. грн. а покриття витрат склало лише 39,7%. Збитки Донецької залізниці від перевезення пасажирів цим поїздом за вказаний період склали 34,2 млн. грн.