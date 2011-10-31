Київський електровагоноремонтний завод збільшив прибуток на 2,6%

"Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 р". (Київ) у січні-вересні збільшило чистий прибуток на 2,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 2,982 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

У повідомленні сказано, що у січні-вересні завод збільшив чистий дохід на 12,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 144,715 млн. грн., а також збільшив валовий прибуток (виручку) від реалізації на 12,1% - до 173,651 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Київський електровагоноремонтний завод збільшив чистий прибуток в 11,1 разу порівняно з 2009 роком - до 15,295 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 р". (Київ) робить капітальний ремонт електропоїздів постійного і змінного струму, ремонт тягових електричних двигунів і допоміжних електричних машин, нове формування колісних пар, ремонт колісних пар та ін.

100% акцій ПАТ "Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 р". належать державі.