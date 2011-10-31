ДТП з мікроавтобусом під Києвом: п’ятеро травмованих
13:36, 31 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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На 40-му кілометрі автодороги Київ-Суми, у селі Красівка Броварського району, водій мікроавтобуса "Форд" під час обгону на перехресті зіткнувся з трактором "МТЗ-80". Про це повідомляє МАГНОЛІЯ-ТБ з посиланням на прес-службу МВС України.
У результаті ДТП тракторист і четверо пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.
У момент зіткнення в салоні автобуса було 16 осіб.
Маршрутка здійснювала пасажирські перевезення за маршрутом "Варна-Київ".
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