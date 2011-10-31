ДТП у Хмельницькій області: дві людини загинули, шестеро - травмовані

У Хмельницькій області під час дорожньо-транспортної події загинула сімейна пара, ще шість осіб отримали травми.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ МВС України, 30 жовтня о 18.00 на 235-му км автодороги Житомир-Чернівці, біля с. Мицевці Дунаєвецького району сталося лобове зіткнення двох легкових авто. Водій автомобіля MAZDA 6, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем DACIA LOGAN.

У результаті ДТП 52-річний водій автомобіля DACIA і його 51-річна дружина загинули на місці події. Їх 15-річна внучка з тілесними ушкодженнями госпіталізована в лікарню.

Також у ДТП були травмовані водій автомобіля MAZDA і четверо пасажирів цього транспортного засобу, серед яких троє 13-річних дітей.

Триває розслідування обставин аварії.