У Львівській області «Жигулі» врізалися в автобус: 2 людини загинули, 3 - травмовані

У Львівській області у зіткненні "Жигулів" з пасажирським автобусом дві людини загинули, ще троє отримали травми.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ МВС України.

За їх даними, дорожньо-транспортна подія сталася 29 жовтня о 20 годин поблизу с. Пасіки Зубрецькі Пустомитівського району.

Водій автомобіля "ВАЗ-21011" під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де вчинив зіткнення з маршрутним автобусом "БАЗ".

Після зіткнення обидва транспортні засоби спалахнули.

Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля "ВАЗ" загинули на місці події, а троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. У салоні автобуса, який здійснював перевезення за маршрутом "Львів, - Романів", у момент зіткнення було 9 осіб. Ведеться слідство.