МАК 2 листопада оприлюднить результати розслідування катастрофи Як-42 під Ярославлем
15:58, 31 жовтня 2011Транспорт/Звя'зок
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Москва. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) 2 листопада оприлюднить результати розслідування катастрофи Як-42 під Ярославлем.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАК.
Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42, яким хокеїсти місцевої команди «Локомотив» летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).
Із 45 чоловік вижили тільки член екіпажу Олександр СІЗОВ і хокеїст А.Галімов, який пізніше помер. На борту літака також були громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр Вьюхін.
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