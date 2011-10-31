Москва. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) 2 листопада оприлюднить результати розслідування катастрофи Як-42 під Ярославлем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАК.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під Ярославлем розбився літак Як-42, яким хокеїсти місцевої команди «Локомотив» летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

Із 45 чоловік вижили тільки член екіпажу Олександр СІЗОВ і хокеїст А.Галімов, який пізніше помер. На борту літака також були громадяни України Віталій Анікієнко, Данило Собченко і Олександр Вьюхін.