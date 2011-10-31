Одеська залізниця відміняє потяги, що курсують з напівпорожніми вагонами

Для зниження експлуатаційних витрат і зменшення збитковості пасажирських перевезень у 4-му кварталі 2011 року Одеська залізниця відміняє пасажирські потяги і причіпні вагони, які до кінцевої станції прямують майже порожніми.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, в результаті моніторингу на Одеській залізниці встановлено, що кількість пасажирів, які їдуть від початкової до кінцевої зупинки, в більшості випадків не сягає навіть 10%, тобто пасажирський потяг прибуває на кінцеву станцію практично порожнім.

Зокрема, з 31 жовтня відміняється потяг № 313/314 Умань - Харків, з 2 листопада - № 612/611 Миколаїв - Нікополь, з 7 листопада № 66/65 Миколаїв - Москва - Курська і № 62/61 Знам’янка / Шевченко- Москва-Київська. Замість останнього призначений потяг №62/61 Миколаїв-Москва-Київська (через Волинську, Знам’янку, Шевченко) щодня з Миколаєва з 6 листопада, з Москви-Київської - з 7 листопада.

Потяг № 396/395 сполученням Одеса-Київ, який курсував щодня, з 10 листопада вирушатиме з Одеси по парних числах, а з Києва - по непарних, в звичайному режимі продовжать курсувати три діючі потяги: № 9/10 № 106/105 № 124/123 сполученням Одеса - Київ / Київ - Одеса.

Також скасовано 6 причіпних вагонів формування Одеської залізниці: Одеса-Кам’янець-Подільський з 3 і 4 листопада відповідно, Одеса-Кривий Ріг з 6 жовтня, Шевченко-Адлер з 5 і 6 жовтня відповідно, Одеса-Адлер з 10 листопада, Гайворон- Харків з 3 і 4 листопада відповідно, Знам’янка-Львів з 8 і 9 відповідно.

Вивільнені в результаті оптимізації пасажирські вагони будуть направлені на ті маршрути, на які існує підвищений попит пасажирів.

Як наголошується в повідомленні, залізничники закликають до співпраці місцеву власду, щоб спільно розробляти зручні маршрути, які б мали хороший попит. Саме місцеві власті, куди залізничники надіслали листи-звернення, мають вирішити, на яких напрямках замінити напівпорожні потяги автобусним сполученням, маршрутним таксі або приміськими поїздами.