ПЗЗ змінила графік курсування деяких пасажирських поїздів

Південно-Західна залізниця на підставі аналізу й з метою зменшення збитків у пасажирських перевезеннях, а також враховуючи сезонне зниження пасажиропотоку в осінньо-зимовий період, вимушена переглянути графік курсування поїздів. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

Зокрема, з 30 жовтня 2011 року змінено періодичність курсування пасажирського поїзда № 152/151-153/154 сполученням Жмеринка - Київ - Вінниця (за новим графіком курсуватиме 4 рази на тиждень), із 2 жовтня по 21 грудня 2011 р. і з 29 січня по 31 березня 2012 р. пасажирський поїзд 169/170 сполученням Київ - Львів курсуватиме 4 рази на тиждень замість 6 разів. Із жовтня по 14 грудня і з 25 січня по 21 березня 2012 р. замість 6 разів на тиждень поїзд №177/178 Київ - Кам`янець-Подільський курсуватиме 3 рази на тиждень.

Крім того, з 1 листопада 2011 р. скасовано курсування поїзда № 617/618 Хмельницький - Київ.

Водночас, з метою задоволення потреб пасажирів і забезпечення стабільного сполучення на ділянці Хмельницький - Вінниця через станцію Хмільник із 1 листопада цього року ПЗЗ упроваджує щоденне курсування рейкового автобуса сполученням Хмельницький - Вінниця - Хмельницький.

Зокрема, графік руху рейкового автобуса розроблено з урахуванням можливості здійснення пересадок по станціях Хмельницький, Калинівка та Вінниця на 10 пар поїздів різних напрямків. Курсувати рейковий автобус буде двічі на добу, з Хмельницького до Вінниці й назад, з усіма зупинками, які робив поїзд № 617/618 Хмельницький - Київ.

Крім того, в ПЗЗ зазначають, що з 2 листопада цього року змінено періодичність курсування щоденного пасажирського поїзда № 623/624 Київ - Кам`янець-Подільський, який курсуватиме через день. Із 9 листопада цього року змінено періодичність курсування поїздів № 4/3 Київ - Москва № 90/89 Жмеринка - Москва, які курсуватимуть тепер через добу.

Нагадаємо, за 9 місяців 2011 року магістраллю було перевезено 116 млн. 878 тис. пасажирів. Збитки від пасажирських перевезень становили 891 млн. 971 тис. грн. За ці кошти ПЗЗ могла б купити більше 80 сучасних пасажирських вагонів.