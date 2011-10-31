Директором Західного територіального управління «МТС Україна» призначили Пономаренка

Директором Західного територіального управління «МТС Україна» призначено Дмитра ПОНОМАРЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, в сферу відповідальності Д.ПОНОМАРЕНКА увійдуть питання розвитку бізнесу компанії в Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській та Чернівецькій областях.

На посаду директора Західного територіального управління «МТС Україна» Д.ПОНОМАРЕНКО перейшов з аналогічної посади в Центральному територіальному управлінні.

Довідка УНІАН. Д.ПОНОМАРЕНКО має три вищі освіти. Працює в «МТС Україна» з 1998 року, з 2004 року - начальник відділу продажів у корпоративному сегменті, в 2008 році призначений начальником департаменту роботи з бізнес-сегментом. У 2010 році призначений директором Центрального територіального управління.

Мережа ПрАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує більше 18,89 млн. абонентів. Виручка за 2010 рік склала 8,5 млрд. гривень. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).