Рада СНД із залізничного транспорту схвалила проект концепції антитерористичної діяльності

Москва. Рада із залізничного транспорту держав-учасниць СНД схвалила проект концепції з антитерористичної діяльності на залізничному транспорті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ "Російські залізниці".

«Цей документ розроблено відповідно до рішення п`ятдесят четвертого засідання Ради з метою формування підходів протидії негативним чинникам і погрозам терористичних актів. Концепція є системою поглядів на основні напрямки та форми співробітництва у галузі антитерористичної захищеності залізничного транспорту й визначає завдання та принципи взаємодії з протидії тероризму», - йдеться в повідомленні.

Правову основу антитерористичної діяльності на залізничному транспорті складають діючі в державах-учасницях співдружності нормативно-правові акти, що визначають загальнодержавну систему протидії тероризму, прийняті міжнародні зобов`язання.

Основними напрямками співробітництва залізничних адміністрацій є розробка нормативно-технічної документації у галузі захищеності залізничного транспорту від незаконного втручання, розвиток технічного потенціалу захищеності об`єктів залізничного транспорту, попередження й припинення актів незаконного втручання.

«Радою із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності вирішено внести проект концепції на розгляд Економічної ради СНД, а також створити робочу групу для взаємодії з питань антитерористичної діяльності», - йдеться в документі.