На одеському радіоринку СБУ запобігла реалізації спецтехніки для прослуховування

Співробітники Управління СБУ в області виявили і припинили реалізацію на місцевому ринку спецтехніки для негласного прослуховування.

Про це повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ.

«47-річного торговця правоохоронці затримали під час незаконного збуту засобів негласного отримання інформації, - уточнили в УСБУ. - В ході огляду торгового павільйону вилучено 37 спецпристроїв, закамуфльованих під годинники, авторучки і МР3-плеєри з вмонтованими в них мікрофонами і відеокамерами».

Загальна вартість вилученого устаткування перевищує 30 тис. грн.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Розслідуються також обставини надходження спецтехніки до України.