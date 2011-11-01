«Укрзалізниця» скорочує курсування «пустих» міжнародних поїздів

У зв'язку з малим попитом Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" відміняє курсування малосоставних міждержавних потягів, якими прямим призначенням користується мінімальна кількість пасажирів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Зокрема, це стосується потягів № 53/54 "Харків - Уфа" (разом з безпересадковими вагонами Харків-Красноярськ і Харків-Владивосток), № 385/386 Харків - Липецьк і №311/312 Харків - Калінінград, № 323/324 Харків – Мурманськ, № 637/638 Харків - Куп'янск - Вузловий. З тієї ж причини будуть скасовані потяги №107/108 Київ - Астана, № 46/45 Львів - Адлер, а також причіпні і безпересадкові вагони Житомир-Москва-Хмельницький, Хмельницький-Москва-Житомир.

Оптимізацію маршрутів міжнародного сполучення переглядають за результатами нещодавно проведеного моніторингу пасажиропотоку, який показав, що відсоток пасажирів, які подорожують міжнародними залізничними рейсами від початкової до кінцевої станції у більшості випадків не досягає навіть 10%. Тобто, пасажирський потяг прибуває на кінцеву зупинку практично порожнім.

Як зазначають залізничники, маршрути слідування потягів на залізницях України у багатьох випадках - спадщина СРСР, коли були популярні міждержавні маршрути, і ніхто особливо не розраховував економіку таких рейсів. "На сьогодні ситуація докорінно змінилася, популярніші авіаперевезення в міждержавному сполученні. Важко знайти пасажира, який хоче їхати у Владивосток 6-7 діб. У той же час "Укрзалізниця" вже не може собі дозволити витрати на курсування такого потягу. Вони нелогічні і не виправдовують себе ні з якої точки зору", - пояснив начальник Головного пасажирського управління Олександр ІВАНЬКО.

Зараз призначення кожного пасажирського потягу розглядає "Укрзалізниця" через призму ефективності і економічності. За допомогою аналізу пасажиропотоку фіксується населеність потяга (кількість пасажирів), ефективність і затребуваність зупинок і т. і.