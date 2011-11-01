У Житомирській області відкрили новий понтонний міст через Случ

У Романівському районі Житомирської області відкритий новий міст через річку Случ вагою близько 100 тонн і завдовжки 66 метрів. Як передає кореспондент УНІАН, міст відкрили вчора пізно увечері під час робочої поїздки голови обласної держадміністрації Сергія РИЖУКА в Романівський район.

Вантажопідйомність моста - 60 тонн.

Встановлення моста обійшлося спонсорові - дочірньому підприємству "Шпат" - у близько 1 мільйона гривень.