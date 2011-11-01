Відміна деяких потягів не означає втрату транспортного сполучення між містами - УЗ

Відміна курсування деяких потягів не означає втрату транспортного сполучення між містами, повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

«Необхідність оптимізації економіки пасажирських перевезень вже просто перезріла. Сьогодні крізь призму аналізу, як через збільшувальне скло, чітко видно, які потяги возять повітря, і в топках порожніх пасажирських вагонів спалюють не вугілля, а залізничні гроші. Лише вдумайтеся, за останні 20 років стільки всього відбулося в країні: у нас з`явилася величезна кількість маршрутів, автобусів, збільшилося перевезення авіатранспортом. Державні заводи, до яких підвозили людей державними залізницями, вже викуплені, нарешті, населення країни скоротилося практично на 6 млн. чоловік. Але кількість рейсів пасажирських потягів, які курсують по країні, не переглядалася дуже давно. Ось і виходить, що йде напівпорожній потяг, а паралельно з ним цим ж маршрутом автобус, який те не може набрати достатню кількість пасажирів. Тому й надалі аналізуватимемо, переглядатимемо маршрути, вводитимемо нові денні експреси і не тільки в напрямках міст, які приймають чемпіонат Євро-2012. Зміни невідворотні - сьогодні це вже ні в кого не викликає сумніву. Залізничники мають рухатися вперед і розвивати галузь, а не консервувати той непростий стан справ, який зараз є», - сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Проте, за словами гендиректора відомства, це не означає, що регіони залишаться без залізничного сполучення. В.КОЗАК зазначив, що розклад буде відкоригований шляхом заміни маршрутів, на яких кількість пасажирів невелика, і шляхом зміни періодичності курсування потягів. При цьому будуть знайдені варіанти, які дадуть змогу забезпечити транспортне сполучення між населеними пунктами України і зробити рух потягів більш оптимальним.

Зокрема, планується визначити вузлові станції пересадки - комфортні, зручні за географічним положенням, з гідним рівнем сервісу для пасажирів. При цьому поетапно, починаючи з введення нового графіка 2012/2013 рр. у травні 2012 року, збільшуватиметься кількість денних потягів, а на заміну скасованих прийдуть швидкісні міжрегіональні експреси.

«У будь-якому разі пасажири зможуть дістатися до обласного центру приміським поїздом, далі пересісти на комфортний, швидкісний денний потяг, або на нічній, залежно від дальності поїздки, і доїхати до місця призначення», - йдеться в прес-релізі відомства.

Крім того, залізниці закликають місцеву владу до тісної співпраці в питанні розробки оптимальної схеми сполучення, яка б враховувала можливість підвезення пасажирів до залізничних вузлів пересадки, зокрема, й автотранспортом.

За даними прес-служби, до введення нового графіка руху залізничники пропонують пасажирам альтернативні маршрути. Зокрема, для задоволення потреб пасажирів і забезпечення стабільного залізничного сполучення замість потягу №617/618 Хмельницький-Київ, який припинив курсування з 1 листопада 2011 р., на ділянці Хмельницький-Вінниця через станцію Хмільник вводиться курсування рейкового автобуса сполученням Хмельницький-Вінниця двічі на добу (туди і назад) з усіма зупинками, які здійснював потяг №617/618 Хмельницький-Київ. Графік руху рейкового автобуса розроблений з урахуванням можливості здійснення пересадок на станціях Хмельницький, Калинівка і Вінниця на 10 пар потягів різних напрямків.

Крім того, потяг № 396/395 сполученням Одеса-Київ, який курсував щодня, вирушатиме з Одеси по парних числах, а з Києва - по непарних.

При цьому в звичайному режимі курсують ще 3 потяги №9/10, №106/105 № 124/123 сполученням Одеса – Київ / Київ – Одеса.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» до кінця 2011 року відмінить 23 потяги, які не мають попиту пасажирів, і змінить періодичність курсування 13 потягів.