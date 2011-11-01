ПЗ скасувала 3 потяги внутрішнього сполучення

Південна залізниця скасувала три потяги у внутрішньому сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Як зазначається в повідомленні, в рамках проведеного аудиту пасажиропотоку на основі спеціальної автоматизованої системи аналізу на ПЗ встановлено, що кількість пасажирів, які їдуть від початкової до кінцевої станції, не перевищує 10%, тобто пасажирський потяг прибуває на кінцеву станцію практично порожній.

У зв`язку з цим Південна залізниця за узгодженням з «Укрзалізницею» ухвалила рішення скасувати кілька потягів у внутрішньому сполученні, а також сумську причіпну групу з 3-4 вагонів у потягу Луганськ - Київ Донецької залізниці.

Зокрема, ПЗ планує скасувати курсування збиткового потягу № 375/376 Харків - Херсон.

«Цей потяг ще відправиться в рейс 8 листопада, а потім, після відповідного узгодження з «Укрзалізницею», ми плануємо перевести його в розряд сезонних, тобто він курсуватиме тільки влітку», - сказав начальник пасажирської служби ПЗ Володимир ГУЛЯЄВ.

При цьому пасажири, які прагнуть скористатися прямим залізничним сполученням, можуть скористатися поїздом Москва - Миколаїв, який курсує через Харків і Херсон.

Також з 8 листопад скасовуються потяги № 637/638 Харків – Купянськ - Вузловий (складається з 2-3 вагонів) і № 127/128 Кременчук - Львів (складається з 5 вагонів).

У прес-службі нагадали, що «Укрзалізниця» також скасовує кілька міждержавних потягів Південної залізниці, якими за прямим призначенням користується мінімальна кількість пасажирів. Зокрема, це стосується потягів № 53/54 Харків - Уфа (разом з безпересадочними вагонами Харків -Красноярськ і Харків - Владивосток), № 385/386 Харків - Липецьк, № 311/312 Харків - Калінінград і № 323/324 Харків — Мурманськ.